Il n’y a pas que le grand public qui utilise l’Apple Vision Pro, le casque est également entre les mains de plusieurs célébrités. Certaines n’hésitent pas à l’afficher sur les réseaux sociaux et YouTube, dont T-Pain, Diplo et Casey Neistat. Et pour l’analyste Neil Cybart, c’est un bon moyen de normaliser le casque.

T-Pain et Diplo

L’Apple Vision Pro arrive chez les célébrités

« L’Apple Vision Pro est disponible depuis neuf jours et nous constatons déjà que la stigmatisation sociale des ordinateurs sur le visage commence à s’effondrer », indique Neil Cybart. Il note que le YouTubeur Casey Neista a testé le casque à New York. « Il n’a pas été attaqué ni frappé au visage parce qu’il portait le Vision Pro. Au contraire, il a été accueilli avec curiosité et admiration », note l’analyste. Il poursuit :

Les créateurs de contenu, sentant l’opportunité du Vision Pro, sont alors descendus dans la rue. Bien que les vidéos aient été mises en scène, comme en témoignent les faux gestes de la main, elles étaient réelles en ce sens qu’elles s’appuyaient sur le système de passthrough du Vision Pro pour se déplacer et être vus. Ces exemples jouent un rôle dans l’acceptation sociétale du Vision Pro dans les lieux publics.

Diplo…same thing. Celebrities want to be seen wearing Vision Pro. This is completely unheard of in the face computer industry. pic.twitter.com/29ACEPbd0g — Neil Cybart (@neilcybart) February 11, 2024

Il est pour le moment difficile de savoir exactement quel sera le succès sur le long terme pour un tel produit, sachant que le Vision Pro débute à 3 499 dollars. Apple ne communique pas des chiffres de vente. Mais si l’on en croit des indiscrétions, il y a eu 200 000 précommandes.