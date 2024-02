Un sondage réalisé auprès des employés d’Apple révèle que de nombreux travailleurs de Cupertino estiment toujours que l’entreprise méprise ceux qui tentent de se syndiquer (contrairement à l’opinion des actionnaires sur cette question). Apple a été longtemps critiqué pour ses tactiques anti-syndicales envers les employés qui souhaitaient s’organiser, ce qui a conduit l’entreprise à accepter un audit de ses pratiques de travail par un tiers. Cet audit, réalisé par Jenner & Block rapporte qu’Apple a bien mis en place des mesures adéquates afin de respecter ses responsabilités en matière de droits humains, des conclusions qui sont contestées par IAM Core, le premier syndicat Apple. Ce dernier affirme que Jenner & Block a bien contacté des parties prenantes et des militants du monde du travail, mais n’a pas directement sollicité l’avis des principaux concernés — c’est à dire les travailleurs d’Apple.

IAM Core a donc mené son propre sondage auprès de 161 travailleurs d’Apple, la plupart dans la vente au détail, mais aussi dans les centres d’appels ou les postes plus « corporate ». Environ 47% des sondés étaient des employés à temps plein et 31% des employés à temps partiel, plus des deux tiers ayant travaillé pour Apple pendant au moins six ans. Résultat, plus de 65% des employés sondés pensent qu’Apple est hostile envers ceux qui souhaitent se syndiquer, et 47% affirmant avoir été personnellement affectés par le comportement anti-syndical d’Apple. Concernant la réaction d’Apple lors de la formation d’un syndicat, 38% des répondants étaient en désaccord (avec cette réaction) et près de 61% fortement en désaccord. Plus de 86% des répondants ont en outre indiqué qu’Apple avait tenté d’influencer leurs collègues afin qu’ils s’opposent à la formation d’un syndicat. Près de 80% croient même qu’Apple violerait intentionnellement la loi pour prévenir les efforts de syndicalisation.

IAM Core, formé en juin 2022 à Towson, Maryland, est le premier syndicat d’Apple, comprenant plus de 100 employés d’Apple Store. Bien qu’Apple n’ait pas tenté de bloquer le vote à Towson, la direction a été accusée d’éviter les négociations avec IAM CORE. Au mois de juillet 2023, le syndicat a déposé une plainte contre Apple pour pratique déloyale de travail auprès du National Labor Relations Board.