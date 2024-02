Nuki, le spécialiste autrichien des serrures connectées, annonce une amélioration significative de ses produits de quatrième génération. Cette évolution consiste en l’intégration du protocole Thread, permettant un accès distant sans utiliser le Wi-Fi, comme c’était le cas auparavant.

Les serrures connectées de Nuki, jusqu’à présent, intégraient du Bluetooth pour un fonctionnement local. Pour un accès distant, les utilisateurs devaient se reposer sur une connexion Wi-Fi, soit en ajoutant un bridge Nuki, soit en choisissant un modèle Pro intégrant cette fonctionnalité. Avec l’arrivée de la quatrième génération, Thread s’ajoute à ces options, offrant une alternative plus efficace.

Thread, dérivé du ZigBee et optimisé pour la domotique, se distingue par sa portée étendue et sa faible consommation énergétique. Cette technologie permet aux nouvelles serrures Smart Lock de Nuki de se connecter directement à l’app Maison ou à tout autre écosystème compatible avec le standard Matter,. La connexion via Thread permet de contrôler la serrure à distance, de vérifier son statut et de la (dé)verrouiller.

Accès distant simplifié et économie d’énergie

L’accès distant à la serrure via l’app de Nuki, qui nécessitait auparavant du Wi-Fi, peut maintenant être réalisé via Thread. Un routeur de bordure, tel qu’un HomePod ou une Apple TV, sert de pont pour cette connexion. Avec cette mise à jour, un HomePod mini peut même remplacer le bridge de Nuki pour une connexion distante.

Cette capacité est disponible pour les deux variantes de la Smart Lock de 4e génération. Le modèle de base, vendu à 169€, nécessite un supplément de 49 € pour activer cette fonctionnalité, tandis que la version Pro (noir ou blanc) l’inclut sans frais supplémentaires. Nuki offre également une promotion de lancement : les Smart Lock 4 de base achetées avant le 20 février bénéficieront gratuitement de cette nouveauté.

Installation et mise à jour pour l’Accès via Thread

Pour activer l’accès distant avec Thread, les utilisateurs doivent installer la mise à jour 4.1.8 proposée par Nuki. Après l’installation, la serrure bascule automatiquement sur Thread pour l’accès distant via l’app Nuki. En cas d’utilisation exclusive de Matter, la puce Wi-Fi devrait être désactivée avec cette version.

Prochaine Étape : contrôle complet de la porte

Nuki prévoit également d’ajouter la possibilité d’ouvrir la porte en plus de la serrure, en effectuant un quart de tour supplémentaire avec la clé dans le cylindre. Toutefois, le développement de cette fonctionnalité est retardé en raison de sa complexité et de la nécessité d’intégration avec les apps des écosystèmes, tels que Maison d’Apple. En attendant, l’app du fabricant peut toujours réaliser cette opération.