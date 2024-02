Si l’on en croit le site sud-coréen The Elec, plusieurs fabricants d’écrans ont fourni à Apple les tarifs des écrans OLED pour l’iPhone SE de quatrième génération. Les panneaux OLED de l’iPhone SE 4 (qui sera présenté l’année prochaine) seraient fabriqués par Samsung Display, BOE et Tianma. Pour rappel, tous les modèles d’iPhone SE utilisent jusqu’ici des écrans LCD.

Toujours selon The Elec, Samsung proposerait à Apple un prix unitaire minimum de 30 dollars, BOE 35 dollars et Tianma 40 dollars. Des négociations sont actuellement en cours entre Apple et ses fournisseurs, la firme de Cupertino espérant pouvoir négocier un prix de 20 dollars par écran. A noter que les fournisseurs d’écran OLED se seraient mis sur les rangs pour intégrer la supply chain de l’iPhone SE depuis le mois d’août dernier.

Les prix des panneaux OLED pour l’iPhone SE seront de toute façon bien inférieurs à ceux facturés par les fournisseurs pour les écrans OLED de l’iPhone 15. Les panneaux du SE intègreraient en effet des composants plus « anciens », les mêmes que ceux utilisés dans l’iPhone 13 et l’iPhone 14, de sorte que les fournisseurs n’auront pas à investir en R&D. Pour rappel, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo estime que l’iPhone SE de quatrième génération comportera un écran OLED de 6,1 pouces avec un design similaire à celui de l’iPhone 14. L’iPhone SE 4 devrait également utiliser la même batterie que le modèle de base de l’iPhone 14.