VideoLan a mis à jour son application VLC sur iPhone et iPad qui passe en version 3.5. C’est la première version de 2024 pour le célèbre lecteur multimédia et elle est chargée en nouveautés et améliorations.

Première mise à jour pour VLC en 2024

Parmi les nouveautés au programme, on retrouve une fonctionnalité d’historique, le support de la boucle A->B, la sauvegarde de la position et de l’état du lecteur pour les médias joués à partir de serveurs de fichiers et d’appareils externes, la mise en cache des illustrations générées pour les médias externes et plus encore.

Voici tous les changements communiqués par VideoLan :

Ajout de la fonction Historique

Ajout du support de la boucle A->B

Sauvegarde de la position et de l’état du lecteur pour les médias joués à partir de serveurs de fichiers et d’appareils externes

Mise en cache des illustrations générées pour les médias externes

Ajout de l’intégration de Siri pour contrôler la lecture dans VLC et accéder aux médias locaux

Ajout de la possibilité d’ajouter des dossiers favoris lors de la navigation de serveurs de fichiers

Ajout du support de sous-titres et pistes audios stockés dans des fichiers externes

Amélioration de la configuration de la vitesse de lecture dans le lecteur audio

Mise en place des actions d’édition des médias lors d’une recherche

Affichage de la durée des playlists dans la pré-visualisation

Ajout d’une meilleure configuration des gestes de contrôle pendant la lecture

Ajout du support manquant de l’extension mka

Ajout d’une option permettant de réinitialiser les paramètres de l’application

Séparation de l’option de lecture automatique du média suivant entre les listes de lecture et les autres collections

Rassemblement des options d’apparence de l’application

Ajout d’un geste d’appui long sur le button de format de l’image pour afficher les différents ratios

Ajout d’une option permettant de sauvegarder la dernière valeur de vitesse de lecture

Amélioration du support de CarPlay pour les artistes et les listes de lecture

Amélioration de l’option de reprise de lecture pour les médias très longs

Correction de la connexion aux serveurs locaux découverts via le protocole Bonjour

Amélioration de l’accessibilité des boutons liés au modes de lecture

Ajout d’une nouvelle interface pour les dons

Ajout d’un lien direct redirigeant vers la documentation utilisateur depuis l’écran des Paramètres

Mise à jour de l’écran des premiers pas lors de la première ouverture de l’application

Correction de la reprise de lecture lorsque la lecture est en mode boucle pour le premier média

Correction de la lecture des fichiers mp3+cdg pour le karaoké

VLC est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone, iPad et Apple TV.