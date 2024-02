La compagnie aérienne premium Beond annonce que ses passagers auront le droit à un Apple Vision Pro pendant les vols afin de se divertir. Ce sera une réalité à partir de juillet 2024.

L’Apple Vision Pro dans les airs

Beond, qui se revendique comme étant la première compagnie aérienne de loisirs haut de gamme au monde, indique que l’Apple Vision Pro sera fourni aux passagers se rendant aux Maldives. Tero Taskila, PDG du groupe, déclare :

L’Apple Vision Pro va transformer l’expérience du divertissement à bord, et nous serons les premiers à l’offrir à certains passagers. En plus de notre bibliothèque existante et toujours croissante de contenus à bord, tels que des films et des jeux, Beond présentera des destinations de villégiature et des activités époustouflantes aux Maldives. Nous travaillons actuellement avec des partenaires aux Maldives pour préparer des images vraiment étonnantes. L’expérience en vol suscitera l’impatience des passagers avant leur arrivée aux Maldives. Proposer l’Apple Vision Pro est une nouvelle étape dans notre volonté d’offrir à nos clients une expérience de voyage haut de gamme, du début à la fin de leur voyage. Nous sommes fiers d’être la première compagnie aérienne à déployer cette technologie.

Cela tombe bien, Apple a déjà fait des démonstrations du casque dans les avions. Dans sa vidéo de présentation, on voit notamment une femme qui est sur son siège et décide de porter le Vision Pro pour se divertir. De plus, le casque propose un mode voyage qui stabilise les images pour les utilisateurs, ce qui leur permet, par exemple, de regarder des films sur un écran virtuel massif.