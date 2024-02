Après un premier semestre catastrophique et une baisse globale des ventes de mobiles à deux chiffres de pourcentage, le marché LATAM (pays d’Amérique du Sud) a largement redressé la tête sur le second semestre. Pas suffisant cependant pour éviter un affaissement des ventes de 3,3% sur l’ensemble de l’année, mais assez tout de même pour que 4 fabricants mobile du top 5 régional progressent par rapport à 2022. Le constat est positif pour Apple, qui voit sa part de marché LATAM passer de 5,2% à 6,6% en un an. La firme de Cupertino reste à la 4ème place, derrière les 13,9% de Xiaomi, les 21,5% de Motorola (eh oui !), et les 35,9% de Samsung. Malgré sa position hyper dominante dans cette partie du monde, Samsung est le seul fabricant du top 5 à voir sa part de marché diminuer sur l’année. Sur le seul quatrième trimestre 2023, la part de marché (LATAM) de l’iPhone est passée de 6,8% à 7.7%.

A noter que lors de la dernière conférence de résultats, Tim Cook a indiqué que les ventes d’iPhone avaient atteint leur plus haut « en Amérique latine, en Europe de l’Ouest, au Moyen-Orient et en Corée du Sud ». Ces résultats obtenus dans les régions les moins « riches » (en PIB) ou avec des salaires moyens plutôt faibles montrent en tout cas que malgré les prix élevés pratiqués par Apple, l’iPhone parvient à se vendre de mieux en mieux, probablement auprès d’une classe moyenne en croissance.

Pour rappel, la zone LATAM comprend les pays suivants : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, Equateur, Pérou, Surinam, Uruguay et Venezuela.