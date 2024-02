Apple proposerait deux nouveaux coloris avec ses iPhone 16 Pro et Pro Max : ce serait un modèle « titane désert » (jaune) et « titane gris » si l’on en croit une nouvelle fuite du leaker Majin Bu.

Un iPhone 16 Pro or et gris

L’iPhone 16 Pro en « titane désert » serait similaire au coloris or de l’iPhone 14 Pro, avec une couleur « plus profonde et plus lourde » selon le leaker. Pour sa part, l’iPhone 16 Pro « titane gris » aurait une nuance de gris similaire à celle utilisée sur l’iPhone 6 il y a 10 ans maintenant. Il se murmure également que d’autres coloris sont envisagés, mais il n’y a pas d’informations à leur sujet.

Apple propose l’iPhone 15 Pro en titane naturel, bleu, blanc et noir. Il convient de noter qu’il n’existe pas d’iPhone 15 Pro avec le coloris or. L’or était disponible de l’iPhone 5S à l’iPhone 8, puis de l’iPhone XS à l’iPhone 14 Pro. Le retour d’une teinte semblable à l’or avec l’iPhone 16 Pro semble donc très plausible.

Les iPhone Pro ont toujours été disponibles dans un maximum de quatre couleurs au lancement, généralement avec des modèles noir, blanc et or à côté d’un coloris plus frappant comme le vert, le bleu ou le violet. En d’autres termes, s’il est très probable que les modèles titane blanc et noir soient repris de l’iPhone 15 Pro pour l’iPhone 16 Pro, il est loin d’être certain que les coloris titane bleu et naturel soient maintenus. Il est possible que ces options de couleur soient abandonnées au profit des choix titane désert et titane gris, surtout que ce dernier semble assez proche de modèle titane naturel existant.