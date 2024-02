Apple TV+ propose aujourd’hui la (courte) bande-annonce d’Earthsounds, son nouveau programme qui se focalise sur la nature et plus particulièrement sur les sons. Il s’agit d’une série documentaire.

Trailer pour Earthsounds

Filmée pendant plus de 1 000 jours sur une période de trois ans et demi, Earthsounds révèle la planète comme jamais auparavant, avec Apple parlant d’un « monde bourdonnant d’histoires sonores inattendues, inconnues et indicibles que nous n’avons jamais pu capturer jusqu’à présent ». La série documente plus de 3 000 heures de son, en utilisant des technologies de pointe pour enregistrer la planète de manière inédite. Filmée dans 20 pays sur les sept continents, Earthsounds présentera tous les épisodes en avant-première mondiale le 23 février sur Apple TV+.

La narration est assurée par Tom Hiddleston, du moins dans la version originale. Il n’est pas encore précisé qui fera la version française. Peut-être qu’il s’agira d’Alexis Victor, qui est la voix française habituelle de l’acteur.

« J’ai adoré être le narrateur d’Earthsounds », confie Tom Hiddleston. « Offspring Films et Apple TV+ ont créé quelque chose de totalement unique. Voir et entendre le monde naturel dans des détails aussi extraordinaires et intimes est tout à fait passionnant. Cela inspire l’émerveillement et la crainte ».

Earthsounds se rend dans divers habitats, notamment la forêt tropicale du Queensland, la plate-forme de glace de l’Antarctique, les dunes de Namibie, les récifs coralliens tropicaux et bien d’autres encore. Parmi les découvertes et les enregistrements, il y a les léopards des neiges qui chantent des chansons d’amour, le bavardage intime des poussins d’autruche à l’intérieur de leurs œufs, les araignées musicales, les parades nuptiales sous-marines des morses et bien d’autres choses encore. Mais les animaux ne sont pas les seuls à faire des bruits inhabituels. La série capture également les sons secrets et envoûtants de la planète, y compris le bourdonnement des déserts, les arbres qui boivent et le mystérieux bourdonnement des aurores boréales.