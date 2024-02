WhatsApp vient enrichir son application avec l’ajout de nouvelles options de formatage de texte. On retrouve quatre nouveautés pour les discussions.

Des nouveautés pour WhatsApp

Les utilisateurs de WhatsApp peuvent désormais utiliser des listes à puces et numérotées, des guillemets et du code en ligne pour communiquer plus efficacement. Voici le détail :

Listes à puces : vous pouvez désormais ajouter des puces à vos messages afin de diviser les informations en listes de courses, par exemple. Il vous suffit de placer le symbole – au début de votre texte, suivi d’un espace.

: vous pouvez désormais ajouter des puces à vos messages afin de diviser les informations en listes de courses, par exemple. Il vous suffit de placer le symbole – au début de votre texte, suivi d’un espace. Listes numérotées : il s’agit d’un autre format de liste, mais avec des numéros, qui vous permet d’écrire quelque chose dans un ordre précis, comme des instructions. Pour utiliser ce format, ajoutez un ou deux chiffres, suivis d’un point et d’un espace. Par exemple : 1.

: il s’agit d’un autre format de liste, mais avec des numéros, qui vous permet d’écrire quelque chose dans un ordre précis, comme des instructions. Pour utiliser ce format, ajoutez un ou deux chiffres, suivis d’un point et d’un espace. Par exemple : 1. Citations : les utilisateurs peuvent faire des citations pour les mettre en évidence et les faire ressortir dans les messages plus longs. Tapez le symbole > suivi d’un espace avant le texte que vous souhaitez mettre en évidence pour utiliser ce format.

: les utilisateurs peuvent faire des citations pour les mettre en évidence et les faire ressortir dans les messages plus longs. Tapez le symbole > suivi d’un espace avant le texte que vous souhaitez mettre en évidence pour utiliser ce format. Code en ligne : un format utile pour les codeurs, mais aussi un bon moyen de mettre en évidence des informations spécifiques dans votre texte. Les utilisateurs doivent mettre ` autour du texte pour utiliser ce format. Exemple : `Voici mon texte.`

Et si vous ne le saviez pas, WhatsApp proposait déjà des options de formatage de texte. Utilisez * autour de votre texte et celui-ci sera en gras. Si vous utilisez _ il sera en italique. Avec ~, il sera barré. Et avec ` ` `, ce sera monospace.