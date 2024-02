La série animalière Earthsounds, les sons de la Terre débarque dès aujourd’hui dans le service par abonnement Apple TV+, quelques heures seulement après un premier trailer ! A l’instar des autres séries animalières du service, Apple TV+ a mis le paquet sur la technique, avec ici un gros focus sur l’environnement sonore : « Cette série de référence utilise des technologies audio et des méthodes de tournage innovantes pour faire découvrir notre planète sous un jour nouveau, grâce à des sons naturels à couper le souffle et jamais entendus auparavant ».

Earthsounds a posé ses micros high tech dans de nombreuses régions du monde, comme la forêt tropicale du Queensland, la plate-forme de glace de l’Antarctique, les dunes de Namibie, les récifs coralliens tropicaux, etc. Le spectateur découvrira le chant d’amour des léopards des neiges, le bavardage intime des poussins d’autruche à l’intérieur de leurs œufs, les araignées musicales, les parades nuptiales sous-marines des morses et bien d’autres merveilles. Outre les sons produits par les animaux, la série capture également les bruits les plus incroyables de notre planète, jusqu’au bourdonnement étrange des aurores boréales.

Après Terre, les couleurs nocturnes (qui permettait de voir les animaux sauvages durant la nuit) et Tiny World (qui place le spectateur à hauteur des animaux les plus petits), Earthsounds rajoute donc une pierre à un édifice de contenus documentaire ultra-premium, un point que l’on oublie trop souvent lorsque l’on évoque la qualité globale du service. A noter que la narration de la série est assurée par l’acteur Tom Hiddleston (la série est sous-titrée si on le désire) et que la totalité des épisodes est proposée ce vendredi.