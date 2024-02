Apple, dans son approche habituelle de fidélisation et d’attraction de nouveaux clients, lance une offre promotionnelle permettant de bénéficier de deux mois gratuits sur son service Apple TV+. Cette opération, ouverte tant aux nouveaux utilisateurs qu’aux anciens abonnés éligibles, célèbre la sortie du documentaire « La Coupe du Monde de Messi : Le Sacre d’une Légende ». Une occasion pour les fans de football, et plus largement pour les amateurs de contenus divers, de découvrir ou redécouvrir la plateforme.

L’offre est accessible depuis cette page, et est disponible jusqu’au 8 mars. Apple ne ne précise rien concernant les anciens abonnés, mais nous avons toujours pu profiter de ce genre d’offre dans le passé, il ne devrait donc pas y a voir de problème cette fois ci encore.

N’oubliez pas d’annuler l’abonnement avant l’échéance des deux mois gratuits pour éviter un basculement automatique vers l’abonnement payant, facturé à 9,99 € par mois. Comme sur tous les autres services de streaming, annuler l’abonnement en avance ne restreint pas l’accès au service pendant la période restante.