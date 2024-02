Apple Arcade, le service de jeux vidéo par abonnement lancé par Apple en 2019, offre un accès à une variété de jeux payants pour un montant fixe mensuel de 7,99 euros/mois. Bien que le service ait été lancé avec près de 100 titres, et quelques jeux de qualité qui plus est (Sayonara Wild Hearts, Fantasian, Inmost, The Last Campfire), des spéculations ont commencé à émerger selon lesquelles Apple envisagerait de transformer Arcade en un service de jeux en streaming à part entière. Plus inquiétant sans doute, plusieurs développeurs ont exprimé leurs préoccupations concernant le manque de transparence entourant les paiements et la baisse des versements pour les studios qui rejoignent le service.

« Nous allons voir ce montant diminuer, diminuer et diminuer jusqu’à ce qu’il ne reste plus que quelques centimes », déclare ainsi un développeur. « J’espère vraiment que Netflix continueront à faire ce qu’ils font parce que cela oblige Apple à continuer d’essayer d’être pertinent et compétitif », déclare une autre source. Un responsable de studio raconte aussi que l’équipe d’Apple Arcade a cessé de s’intéresser à un jeu sur lequel le studio travaillait, et ce malgré des commentaires initiaux très positifs. La baisse des rémunérations aboutit aussi à un cercle vicieux pour le service : les gros studios désertent désormais Apple Arcade, ce qui se traduit par une importante masse de titres casuals voire très causals et à l’inverse une diminution drastique des jeux indés de qualité… qui semblent tous avoir migré vers Netflix Games.

La situation est telle que certains développeurs se demandent même si Apple considère la situation d’Apple Arcade comme pérenne. Dans tous les cas, le prix de l’abonnement, qui semblait vraiment être un bon « deal » les deux années qui ont suivi le lancement du service, semble aujourd’hui très cher payé pour la masse de jeux casuals proposés.