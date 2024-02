Zoom, le service d’appels vidéo qui connaît un certain succès, annonce l’abandon prochain du support des anciennes versions d’iOS en ce qui concerne son application pour iPhone et iPad. Ce sera une réalité dès le mois prochain.

Zoom va cesser de supporter iOS 11 et iOS 12

Les versions abandonnées par Zoom sont iOS 11 et iOS 12. Le groupe indique :

Fin prochaine de la prise en charge d’iOS 11 et 12 : il s’agit de la dernière version prévue pour prendre en charge les versions 11 et 12 d’iOS. Avec la version prévue le mois prochain, les utilisateurs d’iOS devront passer à iOS 13 ou à une version plus récente pour continuer à recevoir les mises à jour supplémentaires de l’application Zoom.

iOS 11 a vu le jour en 2017 et iOS 12 a suivi l’année suivante. Apple ne dit pas combien d’utilisateurs ont un iPhone ou iPad avec ces deux versions en particulier. Les données de l’entreprise indiquent seulement que 66% des iPhone tournent sous iOS 17, 23% sous iOS 16 et 11% sur des versions antérieures.

On peut se douter que peu d’appareils ont iOS 11 et iOS 12 en 2024. Malgré tout, si c’est votre cas et vous souhaitez continuer à utiliser Zoom, il faudra mettre à jour au moins vers iOS 13. Pour les autres utilisateurs, rien ne change : l’application fonctionnera normalement.