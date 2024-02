L’Apple Vision Pro n’est pas vraiment taillé pour le jeu VR ou AR : l’absence de contrôleurs et la seule présence de petits jeux AR/VR casuals dans Apple Arcade ne donne pas vraiment l’impression que le jeu vidéo sera l’un des gros champs d’application du casque d’Apple. Tout pourrait cependant changer grâce à l’initiative de plusieurs développeurs qui ont allié leur force pour porter SteamVR sur l’Apple Vision Pro via le logiciel open source ALVR. Le portage du service de Valve est d’autant plus complexe ici que les jeux VR nécessitent généralement des contrôleurs physiques… dont l’Apple Vision Pro est pour l’instant totalement dépourvu.

Des contrôleurs conçus pour le Vision Pro devraient aussi être capables de renvoyer leur position dans l’espace de façon autonome, sachant qu’aucune API ne permet d’utiliser les caméras du casque pour la localisation précise de manettes. En d’autres termes, les manettes des casques Quest 2, Quest 3 et Quest Pro ne peuvent pas fonctionner avec le Vision Pro, mais il y aurait peut-être une solution avec le contrôleur Valve Index (compatible ALVR) et sa station de base externe pour le suivi des mouvements.

L’autre difficulté concerne la complexité de la prise en charge d’ALVR, qui nécessite rien moins qu’un Mac exécutant Xcode… mais aussi un PC haut de gamme pour exécuter le jeu VR et le diffuser dans le casque via le réseau Wi-Fi. Aie.