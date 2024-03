Ceci est une révolution : Apple envisage de renommer l’Apple ID en « Compte Apple » et pourrait effectuer cette modification avant la fin de 2024. L’Apple ID est le moyen par lequel les utilisateurs accèdent aux services Apple, un élément tellement intégré à l’utilisation de l’écosystème Apple qu’il n’est généralement pas remis en question, sauf sans doute lorsqu’un utilisateur souhaite fusionner plusieurs Apple ID. L’Apple ID est devenu une composante si fondamentale de l’univers Apple qu’il est difficile de déterminer son origine précise. Mis à part eWorld dans les années 90 et AppleLink, réservé aux revendeurs dans les années 80, la première technologie de connexion « made by Apple » remonte à iTools en 2000. À cette époque, le service étant gratuit, il n’y avait pas d’enregistrement de cartes de crédit. Puis est arrivé l’iTunes Music Store en 2003, moment où l’identification a été plus fréquemment et formellement appelée Apple ID.

L’Apple ID fait donc intégralement partie de l’expérience utilisateur Apple depuis des décennies. Si l’on en croit MacRumors, Apple réfléchit à renommer l’identification de connexion en « Compte Apple ». Ce changement pourrait survenir avant la fin de l’année en cours, ce qui laisse penser que le nouveau nom de l’identifiant pourrait être introduit en même temps que le futur iOS 18 et la nouvelle version de macOS.