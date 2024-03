L’Apple Vision Pro embarque ce qui se fait de mieux en terme d’écrans micro-OLED, le tout couplé à un taux de rafraichissement (60 fps) inédit à ce niveau de résolution. Ces caractéristiques très haut de gamme sont un vrai défi pour le japonais Canon ainsi que d’autres sociétés spécialisées dans le matériel d’enregistrement vidéo pour le secteur AR et VR. Récemment, les dirigeants de Canon ont reconnu qu’il existait une belle opportunité commerciale dans le développement d’un système de caméra capable de produire du contenu vidéo immersif adapté au Vision Pro, mais cette opportunité est restreinte par les limitations des caméras Canon existantes, ces dernières ne pouvant pas répondre aux exigences strictes du casque en matière de résolution et de taux de rafraîchissement. Lors d’un récent salon de la photographie à Yokohama, au Japon, Canon a révélé disposer d’une lentille spécialisée de 5.2mm f/2.8 L pour la création de contenu VR mais manque toujours d’une caméra disposant de la vitesse de rafraîchissement nécessaire pour parvenir aux capacités d’affichage avancées du Vision Pro.

Une caméra 14k pour les vidéos immersives du Vision Pro ?

« Pour le moment, Canon ne peut pas répondre à ce niveau d’exigence », a déclaré Yasuhiko Shiomi, le CEO de Canon, lors du salon CP+ de Yokohama. Go Takura, directeur général principal et directeur adjoint du groupe d’imagerie chez Canon, a cependant déclaré que « techniquement, théoriquement, nous pouvons le faire ». Canon a bien développé un capteur vidéo d’une ésolution de 100 mégapixels, mais cette dernière ne peut pas atteindre les 60 images par seconde. « Le problème est de savoir si nous pouvons proposer des produits qui peuvent être commercialement viables et dont le prix peut être suffisamment abordable pour que les clients puissent les acheter », a ajouté Takura, faisant implicitement référence au système vidéo 18K « Big Sky », évidemment hors de prix, qui permet de capturer les vidéos adaptées à l’impressionnant Sphere de Las Vegas.

A noter qu’il est évidemment possible de rajouter des frames numériquement en post prod pour le Vision Pro (les vidéos immersives d’Apple sont réalisées de cette façon là), mais que l’objectif des fabricants de caméras VR/XR est bien sûr de produire des enregistrements nativement compatibles avec les specs max du casque et les références d’Apple (14K à 60 fps minimum). Un sacré défi technologique.