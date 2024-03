ChatGPT (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) se dote d’une fonctionnalité importante, Read Aloud : l’app peut en effet désormais lire les réponses du chatbot à voix haute, et dans 5 timbres vocaux différents. Pour activer la fonction de lecture, rien de plus simple : appuyez longuement sur la réponse textuelle du chatbot, puis appuyez sur Lire à haute voix. Mieux encore, il est également possible de mettre en pause ou de rembobiner la lecture. A noter que cette fonction bien pratique (encore plus pratique sans doute pour les malvoyants ou les dyslexiques) est aussi en cours de déploiement sur la version Web de ChatGPT.

ChatGPT can now read responses to you.

On iOS or Android, tap and hold the message and then tap “Read Aloud”. We’ve also started rolling on web – click the "Read Aloud" button below the message. pic.twitter.com/KevIkgAFbG

— OpenAI (@OpenAI) March 4, 2024