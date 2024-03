Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce pour la saison 2 de sa série Loot avec Maya Rudolph dans le rôle principal. Elle sera disponible le 3 avril sur la plateforme de streaming.

La saison 2 de Loot démarre un an après que Molly Wells (Maya Rudolph) a réglé son divorce très public avec le milliardaire de la technologie John Novak (Adam Scott), et nous la retrouvons épanouie dans son rôle à la tête de son organisation philanthropique, la Wells Foundation. Se concentrant principalement sur son travail caritatif, Molly s’est juré de ne plus avoir de nouvelles relations avec des hommes et s’est lancée dans un voyage de bien-être. Fabuleusement célibataire mais pas particulièrement indépendante, Molly garde son fidèle assistant Nicholas (Joel Kim Booster) à ses côtés. Il répond avec diligence à tous ses caprices.

Sofia Salinas (Michaela Jaé Rodriguez), la directrice exécutive de la Fondation Wells, continue de gérer les choses avec une efficacité compatissante, mais son éthique de travail est bouleversée lorsqu’elle rencontre Isaac (O-T Fagbenle), l’ami architecte charismatique de Molly. La bromance entre Howard (Ron Funches) et Nicholas continue également de s’épanouir alors qu’ils se soutiennent l’un l’autre dans leurs entreprises, à l’intérieur comme à l’extérieur du lieu de travail.

La saison 2 de Loot débutera le 3 avril sur Apple TV+. Il y a les deux premiers épisodes à cette date. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi jusqu’au 29 mai.