Apple propose la version 3.0.0 de son assistant de migration qui permet de basculer les données d’un PC Windows vers un Mac. C’est en rapport avec macOS 14.4, qui est également disponible au téléchargement.

Apple n’entre pas vraiment dans les détails pour les nouveautés de la mise à jour de l’assistant de migration. En revanche, la société précise que la version 3.0.0 nécessite macOS 14.4. Si vous utilisez un Mac avec une version antérieure, il faut passer par la version 2.4.5.0 de l’assistant de migration. Elle est disponible au téléchargement sur cette page.

Avec l’outil d’Apple, il est possible de transférer depuis un PC Windows vos contacts, calendriers, comptes de messagerie et autres, et les placer dans les dossiers appropriés sur votre Mac. C’est fort pratique pour ceux qui veulent changer de système d’exploitation et qui n’ont pas envie de transférer manuellement chaque donnée. Le PC doit tourner sous Windows 10 au minimum pour que le transfert puisse être réalisé.

Pour réaliser le processus, ouvrez l’Assistant migration, situé dans le sous-dossier Utilitaires du dossier Applications de macOS. Pour ouvrir directement le dossier Utilitaires, vous pouvez choisir Aller > Utilitaires dans la barre de menus du Finder. Vous pouvez également utiliser Spotlight pour rechercher l’Assistant migration. Il ne reste plus qu’à suivre les instructions à l’écran, ce qui impliquera notamment de choisir quelles sont les données à transférer.