Recharge Magnétique Sans Fil: Notre chargeur compatible avec Apple Watch est équipé d’un puissant aimant qui assure un alignement parfait avec votre montre. La charge démarre instantanément dès que le chargeur magnétique entre en contact avec l’arrière de votre appareil. Profitez de la commodité d’une recharge sans fil, sans câbles, où et quand vous le souhaitez. (NOTE: Démarrez la recharge d’un simple clic et arrêtez-la d’un double-clic).

Design Élégant & Portable: Avec son extérieur en alliage d’aluminium exquis dans une teinte bleu lac captivante, ce chargeur compatible avec Apple Watch USB C allie élégance et sophistication. Ne pesant que 53g, il arbore un design mini et compact, garantissant un rangement facile et une portabilité pratique. La boucle en silicone ajoutée améliore sa commodité en permettant de l’accrocher facilement où que vous alliez. Idéal pour une utilisation à domicile, au bureau ou lors de vos déplacements.

Chargement Sécurisé avec Plusieurs Protections: Équipé de protections intégrées contre les surintensités, les surtensions, les courts-circuits et les surtempératures, le batterie externe compatible avec Apple Watch assure une charge en toute sécurité. Il est également doté d’un mode anti-mauvaise utilisation qui éteint automatiquement le chargeur après 32 secondes d’inactivité, ce qui permet d’économiser de l’énergie et vous offre une tranquillité d’esprit.

Design Innovant & Charge Partout: Conçu pour la commodité, ce chargeur compatible avec iWatch dispose d’un port de type C prenant en charge à la fois l’entrée et la sortie, vous offrant une flexibilité lors de la recharge de votre montre. En utilisant le câble C vers C inclus, vous pouvez recharger complètement le power bank lui-même en seulement 1-1.5 heures. De plus, cette batterie portable sert de solution de charge d’urgence pour vos écouteurs et votre téléphone.