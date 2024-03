Le fait d’acheter une carte cadeau Apple permet d’avoir jusqu’à 1 200 gemmes offertes dans le jeu Clash of Clans grâce à une nouvelle promotion en place. Attention toutefois, c’est réservé à certains revendeurs.

Apple a prévenu ses clients dans un e-mail :

Rejoignez des millions de joueurs dans le monde entier en construisant votre village, en élevant un clan et en participant à des guerres de clans épiques, en démontrant vos compétences contre des joueurs du monde entier. Utilisez des gemmes pour accélérer votre progression, acheter des tenues cool ou dénicher des options et des livres qui vous aideront à renverser la vapeur lors d’une escarmouche. Dans Clash of Clans, le plaisir ne s’arrête jamais !