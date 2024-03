Apple propose aujourd’hui la mise à jour 10.4.11 de son application musicale GarageBand sur Mac. Sur le Mac App Store, Apple dit que cette version « comprend des améliorations de la stabilité et des corrections de bogues ». Mais en coulisses, elle bouche une faille de sécurité.

Selon le site d’Apple, on apprend que le traitement d’un fichier malveillant peut entraîner l’arrêt inattendu de l’application ou l’exécution d’un code arbitraire. Un problème d’utilisation après la libération a été résolu grâce à une meilleure gestion de la mémoire. Un point « positif » est que la faille n’a pas été découverte/utilisée par des hackers.

La faille a pour identifiant CVE-2024-23300. Elle a été découverte et rapportée à Apple par Marc Schoenefeld. Apple précise bien que la faille concerne GarageBand sur macOS et non la version sur iOS.

GarageBand est disponible gratuitement au téléchargement sur le Mac App Store (macOS) et sur l’App Store (iOS). Voici comment Apple présente son application :