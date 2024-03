Si vous êtes a la recherche d’une nouvel iPad, de nombreux boutiques en lignep roposent l’iPad 10 en promotion. Depuis quelques on trouve l’iPad 10 à 449€ dans sa version 64 Go au lieu de 589€ chez Apple, soit une réduction de 25 %. La promotion est valable chez Amazon, chez Fnac , Darty, et chez Boulanger.

La 10e génération de l’iPad se distingue par son écran de 10,9 pouces, une puce A14, un port USB-C, ainsi qu’un capteur Touch ID et un appareil photo de 12 mégapixels, entre autres caractéristiques. Une bonne tablette qui vous permettra de durer quelques années.

L’iPad 9 et l’iPad Air sont également en promotion à 389€ sur la fnac et 699€ sur Amazon