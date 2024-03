Dune Imperium est l’une des excellentes adaptations de l’oeuvre de Frank Herbert en jeu de société, avec le Dune publié par GaleForce Nine et le tout récent Dune : War for Arrakis de l’éditeur CMON). Dune Imperium mêle pose d’ouvriers, construction de deck, gestion de ressources et combats pour l’épice pour un résultat épatant et qui surtout colle parfaitement avec l’univers du livre (ou des films pour ceux qui en sont restés là). Ce très beau jeu est désormais disponible dans sa variante app mobile (Lien App Store – 11,99 euros – iPhone/iPad). « Chercherez-vous des alliés politiques ou compterez-vous sur la puissance militaire ? Privilégierez-vous la force économique ou de subtiles intrigues ? Un siège au conseil… ou une lame aiguisée ? Les cartes ont été distribuées. Le choix vous revient. L’Imperium attend. » Le descriptif de l’app donne le ton.

Dune Imperieum permet de jouer seul contre l’IA ou bien sûr contre d’autres adversaires à la recherche d’épices, en local ou en ligne. La page de l’app fournit aussi un descriptif succinct emais aussi complet des différentes phases de jeu : « Le jeu se joue en une série de dix manches, chacune étant définie par un nouveau Conflit à la surface de la planète ; certaines vous octroient des ressources primordiales et d’autres, des Points de Victoire qui assureront votre domination. Mais choisissez bien vos combats : si vous éparpillez trop vos troupes, vos ennemis deviendront trop puissants pour que vous puissiez leur faire obstacle.

À chaque manche, vous piochez cinq cartes dans votre deck ; il se renforcera à mesure de la partie, tandis que vous obtenez de nouvelles cartes. Chaque carte peut être jouée de deux façons, au choix : pour envoyer un Agent récolter des ressources dans l’Imperium, ou pour utiliser Révélation à la fin de la manche afin d’acheter de nouvelles cartes puissantes. Vous devez conserver un subtil équilibre pour obtenir le plus de ressources disponibles possible. Comment trouverez-vous votre voie ?

À mesure que la partie progresse, vous vous disputerez l’Influence avec quatre Factions de l’Imperium : l’Empereur, la Guilde Spatiale à l’économie puissante, les insondables Bene Gesserit et les féroces Fremen des déserts profonds. Gagner de l’Influence auprès des divers groupes vous permet de gagner les Points de Victoire dont vous avez besoin… Mais vous et vos rivaux vous disputerez-vous leurs faveurs, ou abandonnerez-vous les Alliances pour saisir d’autres opportunités ? »

A noter que cette version digitale est aussi disponible sur consoles Xbox/PlayStation et sur PC.