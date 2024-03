Proton annonce que son application Proton Mail est désormais disponible au téléchargement, aussi bien sur Mac que sur Windows. Les utilisateurs de Linux ont également le droit à une version, mais il s’agit d’une bêta.

Proton Mail, un service d’e-mail concurrent de Gmail et Outlook, s’adapte au Mac, notamment en prenant en compte le thème pour passer du mode clair au mode sombre (et inversement) quand la bascule se fait au niveau de macOS. Les utilisateurs ont également le droit aux notifications quand un nouvel e-mail arrive.

Sur son blog, Proton indique :

La nouvelle application de bureau Proton Mail hérite d’une décennie d’améliorations de la sécurité que nous avons apportées à notre application Web. Cela signifie que Proton Mail pour Windows et macOS maintient notre engagement en matière de sécurité et de confidentialité grâce à plusieurs fonctionnalités clés : le chiffrement à accès zéro et le chiffrement de bout en bout, la protection contre les traqueurs et les tentatives d’hameçonnage, et notre programme de protection des comptes à haute sécurité, Proton Sentinel.