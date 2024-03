C’est sans doute la fin d’une époque, et pour tout un pan de bidouilleurs fanas du système macOS et beaucoup moins emballés par le hardware d’Apple, c’est aussi le temps de la désillusion. Le blogueur Aleksandar Vacić estime en effet que l’absence de pilotes mis à jour (pour le WiFi, Ethernet, etc.) est tout simplement en train de tuer le Hackintosh, hormis bien sûr pour quelques utilisateurs ultra déterminés et surtout capables de se passer de beaucoup d’éléments fonctionnels.

« Sur macOS Sonoma, Apple a complètement supprimé toute trace de prise en charge des pilotes pour ses plus anciennes cartes WiFi/Bt, à savoir diverses cartes Broadcom qu’ils ont utilisées pour la dernière fois dans les modèles iMac/MacBook 2012/13. » déclare Vacić avec fatalisme. « Ces modèles de Mac ne sont plus pris en charge par macOS depuis quelques années, il n’est donc pas surprenant que les pilotes soient supprimés. La raison la plus probable est qu’Apple déplace les pilotes de .kext (extensions du noyau) vers .dext (DriverKit), nettoyant ainsi le code obsolète et inutilisé de macOS. Ils ont fait la même chose avec les pilotes Ethernet dans Ventura. »

La mort lente du Hackintosh… privé de pilotes

En d’autres termes, les Hackintosh perdent fonctionnalités après fonctionnalités, au gré du retrait de nombreux pilotes utilisés dans des applications aussi importantes que FaceTime ou Messages. Face à cette situation prévisible, Aleksandar Vacić juge que le concept même de Hakintosh « est sur son lit de mort ». « Certaines choses fonctionneront encore quelques mois, voire quelques années, selon l’utilisation que vous en faites et si le manque de WiFi vous dérange ou non. Mais pas pour moi. Je peux vivre sans AirDrop, Continuity et Handoff, mais Messages et FaceTime doivent fonctionner. » Apple a t-il sciemment « coupé les vivres » aux amateurs des « PC sous Mac » ? Même pas sans doute : les pilotes ont probablement été retirés pour la plupart simplement parce que les Mac pour lesquels ils avaient été développés ne supportent même plus les dernières versions de macOS.