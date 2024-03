Apple vient de mettre à jour la page française des zones de collectes d’images pour Plans, et l’on constate que du 25 mars au 19 avril 2024, la collecte se fera à pied avec l’équipement idoine (caméra et capteurs montés sur sac à dos) dans les Hauts-de-Seine, à Paris, en Seine-Saint-Denis, en Seine-et-Marne, en Val-de-Marne, et dans les Yvelines. Il suffit de cliquer sur les lieux indiqués pour se rendre vite compte que ces derniers concernent souvent spécifiquement des zones importantes des prochains JO de Paris 2024 (le village olympique par exemple). Apple a t-il pris seul la décision de mettre à jour ses cartes pour les JO ? La Mairie de Paris ne s’est pas prononcée sur ce sujet en tout cas.

Etant donné la masse considérable de personnes qui déambuleront dans la capitale et ses environs lors des prochains JO, un rafraichissement des cartes de Plans n’était vraiment pas du luxe, même s’il faut reconnaitre qu’Apple a considérablement amélioré son outil de géolocalisation depuis son lancement catastrophique. La mise à jour a aussi intérêt sécuritaire évident pour un évènement de cette importance : les zones d’accès de telle ou telle zone doivent être parfaitement définies et il n’est bien sûr pas question que certaines personnes ne sachent pas où aller à cause d’un manque de précision sur la carte.