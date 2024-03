Apple propose une nouvelle page sur son site qui se nomme « Manuels, caractéristiques et téléchargements ». Elle regroupe plusieurs éléments dans un seul endroit pour faciliter la tâche.

« Sélectionnez un produit ou effectuez une recherche ci-dessous pour consulter les documents associés et les téléchargements disponibles », peut-on lire. 11 catégories sont disponibles : Mac, iPad, iPhone, Apple Watch, AirPods, Apple TV, HomePod, iPod, Écrans, Accessoires et Logiciels. Il est également possible de faire une recherche pour trouver un modèle en particulier.

Si l’on sélectionne l’iPhone par exemple, on se voit proposer une liste avec les différents modèles qui sont sortis au fil des années. Une fois un modèle choisi, Apple affiche l’année de commercialisation, les caractéristiques techniques, le guide d’utilisation, le manuel de réparation et d’autres informations.

Du côté de la section des logiciels, on retrouve trois sections. Il y a les logiciels grand public avec notamment iPhoto, iMovie et iTunes. On découvre ensuite les logiciels de productivité avec iWork (Pages, Numbers et Keynote). Vient enfin la catégorie des logiciels professionnels, avec notamment Logic Pro, Final Cut Pro X et Compressor.

Cette page « Manuels, caractéristiques et téléchargements » d’Apple peut donc être forte intéressante, d’où l’intérêt de la mettre dans les favoris de votre navigateur. Elle pourrait vous servir un jour, étant donné qu’elle regroupe plusieurs éléments au même endroit.