Apple a mis en place une nouvelle section sur son site qui a pour nom « Raisons de mettre à niveau » et vous donne des arguments pour passer sur le nouvel iPhone. En l’occurrence, Apple vise les utilisateurs qui ont un iPhone 11 ou 12 et leur détaille les avancées des iPhone 15.

« Voyez ce que vous manquez », indique Apple. Il faut au départ choisir son iPhone actuel sur la liste. On retrouve les iPhone 11, 11 Pro, 11 Max et iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Max. On notera que les iPhone 13 sont absents, tout comme les iPhone 14. Quant aux choix pour les iPhone à comparer, il y a les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Max.

Chaque comparaison montre les nouvelles fonctionnalités qu’un possesseur d’un iPhone plus ancien obtiendra en passant à la gamme des iPhone 15. Par rapport à l’iPhone 11, par exemple, l’iPhone 15 offre une définition 4 fois supérieure pour les photos, un stockage de base plus important, les modes Action et Cinématique pour les vidéos, le port USB-C, un GPU (puce graphique) 60 % plus rapide, la 5G, et bien d’autres choses.

Le site met en évidence les différences de technologie d’écran (LCD vs OLED), de conception, de taille, de connectivité, etc. Apple fournit également des informations sur la valeur de reprise de chaque ancien iPhone afin que les clients sachent quel type de remise ils peuvent obtenir lorsqu’ils échangent un appareil contre l’achat d’un nouvel iPhone.

En l’état, la nouvelle section du site d’Apple semble uniquement concerner les Américains. Il n’y a pas encore l’équivalent sur le site français d’Apple. Mais on se doute bien que cela ne va pas tarder.