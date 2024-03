Apple propose aujourd’hui la 191e version de Safari Technology Preview. Il s’agit de la version expérimentale de Safari pour permettre aux développeurs d’avoir un aperçu des nouveautés à venir dans le navigateur.

Disponibilité de Safari Technology Preview 191

Apple ne communique pas encore la liste des changements avec cette version. C’est surprenant, car la liste est normalement disponible en même temps que la disponibilité des mises à jour.

Les développeurs sont invités à lire les changements complets sur le site d’Apple. Le téléchargement se fait en cliquant ici pour macOS Ventura et en cliquant ici pour macOS Sonoma. Rendez-vous dans Réglages Système > Mise à jour de logiciels pour télécharger la nouvelle mise à jour si vous avez une précédente version de Safari Technology Preview déjà installée.

L’objectif d’Apple avec Safari Technology Preview est de recueillir les commentaires des développeurs et des utilisateurs sur le processus de développement de son navigateur. Safari Technology Preview peut fonctionner en parallèle avec le navigateur Safari existant et, bien que conçu pour les développeurs, il ne nécessite pas de compte de développeur pour être téléchargé.

Depuis la version 173, Safari Technology Preview s’appuie sur Safari 17. Cette mise à jour inclut plusieurs nouveautés, dont les Feature Flags, un menu Développeur et un mode responsive design revus, un système de profils, l’ajout des Web Apps, du mieux pour la navigation privée, le support du JPEG XL et HEIC, la fonction Texte en direct pour la reconnaissance verticale de texte dans les images et les vidéos, ou encore un curseur de texte revu qui utilise la couleur d’accentuation du système.