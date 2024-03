Il est l’un des acteurs comiques les plus influents du siècle dernier. Steve Martin, de son vrai nom Stephen Glenn Martin, a démarré sa carrière dans le stand up, un genre comique dont il est rapidement devenu une icône, avant de rejoindre la brillante troupe du Saturday Night Live, la célèbre émission américaine composée d’une série de sketchs particulièrement corrosifs. L’humoriste a ensuite entamé une longue carrière au cinéma, avec là encore un gros paquet de films comiques cultes comme Un vrai schnock, Les cadavres ne portent pas de costard, Treize à la douzaine, La Panthère rose ou bien encore Pas si simple. On le retrouvera aussi dans des productions plus « sérieuses » voire intimistes (Un ticket pour deux, Tout l’or du ciel, Portrait craché d’une famille modèle et La Prisonnière espagnole), démontrant ainsi toute l’étendue de son immense talent.

Apple TV+ propose donc un documentaire en deux parties sur cette légende la comédie, documentaire qui est disponible (dans son intégralité ) dès aujourd’hui sur le plateforme. La première partie est consacrée aux années durant lesquelles Steve Martin est devenu une star comique, tandis que la seconde partie s’attache à montrer ce qu’est devenu l’acteur une fois à la retraite, ce dernier s’adonnant à l’art et à d’autres passions personnelles. Une bonne madeleine de Proust pour les inconditionnels de l’artiste, et une remise à niveau culturelle pour ceux de la génération X,Y,Z.