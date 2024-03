La joyeuse troupe de Jim Henson poursuit ses affaires sur Apple TV+. La plateforme d’Apple a récupéré les droits de diffusion du cultissime Fraggle Rock, et en profite presqu’autant qu’avec Snoopy. Fraggle Rock: L’Aventure Continue se poursuit donc avec une saison 2 toujours pleine de rires, de chansons et de bons sentiments. Grincheux et cyniques s’abstenir ! Doc, Gobo, Maggie, Matt, Béa, Croquette, toutes les petites stars des Fraggle sont là, et les gentilles péripéties s’enchainent entrecoupées de morceaux souvent assez bien troussés. Ces nouvelles productions font en tout cas honneur à la série d’origine, la qualité de l’image en plus (4K oblige). On note aussi la volonté des créateurs de s’ouvrir à d’autres genres musicaux, comme par exemple la pop asiatique (voir ci-dessous avec le groupe aespa). Voilà qui nous change des Foo Fighters.

Bref, la série n’est clairement pas faite pour les plus grands (sauf les incorrigibles nostalgiques),mais pour le genre, le niveau de production reste d’excellente facture (et puis les marionnettistes du studio Henson sont de vrais artistes). Les 13 épisodes de la saison 2 de Fraggle Rock: L’Aventure Continue sont immédiatement disponibles sur Apple TV+.