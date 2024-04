C’est peu dire que cela manquait. Jusqu’ici sur le site d’Apple, il n’était pas possible de consulter les specs techniques complètes d’un modèle d’Apple Watch autrement qu’en allant piocher les informations ça et là, ce qui rendait impossible toute vue d’ensemble et synthétique des capacités de l’ensemble des modèles d’Apple Watch. Cet oubli est réparé : à la page consacrée à l’outil de comparaison de deux modèles d’Apple Watch s’ajoute désormais une page technique regroupant les caractéristiques complètes de chaque modèle.

On y trouve spécifié des informations sur les matériaux et la finition, la taille et le type d’écran (Retina Display, Alway-On Retina Display), la luminosité de la dalle, le processeur et les principales fonctions rattachées (Siri, Find iPhone, Double-Tap Gesture, la présence ou non d’un ECG ou d’un capteur de température, les fonctions de santé (SOS, détection de chutes, sirène, etc.), les capacités d’immersion voire d’adaptation à la plongée sous marine pour l’Apple Watch Ultra, la géolocalisation (type de GPS), les activités de « coach » sportif, les fonctions d’accessibilité (très nombreuses) et enfin l’autonomie.

Tout est visible en un seul coup d’oeil cette fois, de quoi se faire une idée rapide des capacités de tel ou tel modèle. Une aide précieuse à l’achat.