Apple a mis à jour sa liste des produits anciens et obsolètes pour y ajouter l’iPhone 6 Plus et l’iPad mini 4. Il y a également les iPhone 8 et 8 Plus, mais uniquement le modèle Product Red (coloris rouge).

L’iPhone 6 Plus a donc le statut de « produit obsolète » pour Apple. Les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans. Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes et les centres de services ne peuvent pas commander de pièces pour la réparation.

Apple a annoncé les iPhone 6 et 6 Plus en septembre 2014. Ce fut des modèles notables en soi, notamment avec le tout premier iPhone Plus et son écran plus grand de 5,5 pouces. L’iPhone 6 aussi avait progressé en passant à 4,7 pouces, contre 4 pouces pour la génération précédente.

La vente de l’iPhone 6 Plus s’est arrêtée en septembre 2016. En revanche, Apple a continué de vendre l’iPhone 6 dans certains pays pendant quelques années. Cela explique pourquoi il n’a pas encore le statut de « produit obsolète ».

Du côté des tablettes, l’iPad mini 4 rejoint la famille des « produits anciens ». Ils sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Les Apple Store et les centres de services agréés continuent de proposer des réparations pour les produits anciens pendant une durée maximale de sept ans, sous réserve de la disponibilité des pièces.

Enfin, les iPhone 8 et 8 Plus rejoignent eux aussi la liste des « produits anciens », mais uniquement le modèle Product Red comme indiqué plus tôt.