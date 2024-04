C’est le jeu dans la Silicon Valley : Grosses comme petites entreprises se chipent leurs meilleurs ingénieurs, souvent à grands coups de propositions financières mirobolantes. On apprend aujourd’hui que la startup The Browser Company a débauché Charlie Deets, l »un des deux « Lead designers » du navigateur Safari. L’information a été rendue publique par le CEO de The Browser Company, un certain Josh Miller. Ce dernier précise que Charlie Deets a passé 5 ans chez Apple avant de rejoindre sa société. Deets a aussi travaillé cinq ans et demi en tant que concepteur principal de produits chez Meta, avec en charge Facebook et WhatsApp. Concernant Apple, le designer-concepteur a travaillé sur des logiciels et des fonctionnalités comme « Safari, Accueil, Confidentialité, Accessibilité et Partage d’écran ».

HUGE hiring news to share: Apple’s Safari browser has 2 lead designers. Today we’re welcoming one of them, @charliedeets, to the @browsercompany team !! It’s a big deal for us — and plays into a larger strategic bet we’re making in 2024. Here’s a peek behind the curtain… — Josh Miller (@joshm) April 1, 2024

C’est donc à priori une très belle « prise » pour The Browser Company, et il reste à savoir si cela constitue du même coup une vraie grosse perte pour Apple. Safari est en tout cas dans la ligne de mire de The Browser Company, qui prétend développer un navigateur « capable de penser aussi vite que nous, de soulager notre travail et de faire avancer notre créativité […] « Un navigateur adapté à la façon dont nous utilisons Internet en 2024 et fondamental pour la façon dont nous espérons l’utiliser à l’avenir ». De très grosse ambitions donc… Il y a aussi fort à parier que certaines nouveautés de Safari pour iOS 18 seront directement ou indirectement le fruit du travail de Charlie Deets.