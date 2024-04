Beats, qui appartient à Apple, annonce aujourd’hui une nouvelle édition de ses écouteurs sans fil Fit Pro, en collaboration avec Alo Yoga, une marque de vêtements de sport haut de gamme.

Nouvelle édition des Beats Fit Pro

Les Beats Fit Pro en partenariat avec Alo Yoga se présentent dans un coloris noir mat standard, mais avec des logos « b » nacrés sur les deux écouteurs et un logo Alo en creux sur l’écouteur droit. C’est sur l’étui que le design unique est le plus visible, puisqu’il présente un revêtement brillant avec des éclats chatoyants sur l’extérieur et une finition chromée réfléchissante avec les logos Beats et Alo à l’intérieur.

« La collaboration Beats x Alo était prédestinée, car les deux marques de Los Angeles ont eu un impact durable sur le fitness et la culture », déclare Chris Thorne, directeur marketing de Beats. « Beats et Alo partagent la même passion pour les produits de haute performance qui permettent à nos clients d’exprimer leur personnalité unique et distincte. Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles d’Alo et d’apporter l’accessoire technologique parfait au monde du fitness ».

Pour accompagner cette collaboration, Beats et Alo ont fait appel à la chanteuse Tyla pour la campagne de lancement. Filmée aux Bahamas, la campagne met en scène le titre Safer, extrait de son premier album, TYLA, sorti récemment.

Les Fit Pro en collaboration avec Alo Yoga seront disponibles dès le 4 avril sur l’Apple Store en ligne, sur le site d’Alo Yoga et dans certains Apple Store. Ce sera du moins le cas aux États-Unis, il n’est pas précisé si la commercialisation se fera dans les autres pays. Le prix aux États-Unis sera de 199,99$.

Pour ce qui est des écouteurs, ils ont les mêmes caractéristiques que le modèle standard. Voici les points forts selon Apple :