Apple met à jour sa suite bureautique iWork (Pages, Keynote et Numbers) sur iPhone, iPad et Mac pour passer en version 14. Il y a quelques nouveautés et améliorations avec cette version.

Sur iPad, maintenez la touche Commande enfoncée sur un clavier connecté pour sélectionner des mots, des phrases ou des paragraphes non contigus à l’aide d’un trackpad ou d’une souris.

Des notifications simplifiées intégrées aux apps vous informent lorsqu’une personne rejoint un document collaboratif pour la première fois.

Préservez le format du fichier et la qualité maximale lorsque vous ajoutez des photos HEIC prises sur iPhone ou iPad.

Améliorations supplémentaires de la stabilité et des performances.

Donnez une nouvelle apparence à vos diapositives avec les thèmes Couleur dynamique, Minimaliste clair et Minimaliste foncé.

Amélioration de la compatibilité pour les transitions de diapositives lors de l’importation et l’exportation de fichiers Microsoft PowerPoint.

