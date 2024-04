Un séisme de magnitude 7.7 a touché Taiwan à 8 heures ce matin (heure locale), fauchant la vie de 9 personnes. Sur place, les destructions sont impressionnantes, sachant qu’il s’agit du plus important séisme sur la région depuis 25 ans. Outre les 9 personnes décédées, on compte une cinquantaine d’individus toujours portés disparus et plus de 800 blessés. Le séisme a aussi touché les installations de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co), le fabricant des processeurs pour l’iPhone et le Mac, et la bonne nouvelle est que les installations de production n’auraient pas subi de dégâts majeurs. Malgré tout, le fondeur a pris la décision de mettre à l’arrêt un certain nombre de lignes de production : « Afin d’assurer la sécurité du personnel, certaines usines ont été évacuées conformément à la procédure de l’entreprise », a ainsi indiqué dans un communiqué un porte-parole de TSMC.

L’impact sur la disponibilité des composants devrait être mineur sachant que TSMC a annoncé par la suite que des employés avaient commencé à retourner à leur poste. Si les dégâts sont peu importants sur les infrastructures de TSMC, c’est avant tout parce que le séisme s’est produit dans la région de Hualien, qui est située à l’opposée des installations du fondeur. On notera enfin que la puissance du séisme est encore sujette à débat, Reuters titrant sur une magnitude 7,2, l’US Geological Survey annonçant une magnitude de 7.5, tandis que le Japon confirme un séisme de magnitude 7.7.