Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce pour la saison 2 de sa série The Big Door Prize avec notamment Chris O’Dowd au casting. Elle fera ses débuts le 24 avril sur la plateforme de streaming.

Basée sur le roman du même nom de M.O. Walsh, la deuxième saison suit les habitants de Deerfield alors que la machine Morpho les prépare pour la mystérieuse « prochaine étape ». Alors que les potentiels de chacun sont échangés contre des visions, de nouvelles relations se forment et de nouvelles questions sont posées. Dusty (Chris O’Dowd) et Cass (Gabrielle Dennis) décident de prendre du temps à part, tandis que Trina (Djouliet Amara) et Jacob (Sammy Fourlas) apprennent qu’ils peuvent se débarrasser de leurs anciennes étiquettes. Giorgio (Josh Segarra) et Izzy (Crystal Fox) trouvent chacun une histoire d’amour, tandis que Hana (Ally Maki) et le père Reuben (Damon Gupton) tentent de découvrir le but de la machine. Les habitants de la petite ville sont une fois de plus amenés à remettre en question ce qu’ils croyaient savoir sur leur vie, leurs relations, leur potentiel et le Morpho lui-même.

Il y aura 10 épisodes pour la saison 2 de The Big Door Prize sur Apple TV+. Les trois premiers seront diffusés sur 24 avril. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi.