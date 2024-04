Apple prévient les clients qu’il ne sera plus possible d’utiliser le solde d’un compte Apple à Singapour à partir du 1er juillet 2024 pour effectuer des achats. La raison exacte de cette limitation n’est pas communiquée publiquement par Apple, mais il est possible que ce soit en lien avec une nouvelle réglementation locale.

« Nous vous recommandons de dépenser le solde de votre identifiant Apple avant cette date, si vous êtes concerné. Toutes les cartes cadeaux App Store et iTunes échangées avant cette date pourront toujours être utilisées pour des achats numériques », indique Apple dans une fiche d’assistance. On peut également lire :

Une fois que vous ne pourrez plus dépenser votre solde, Apple commencera à rembourser automatiquement les utilisateurs de Singapour pour tout solde d’identifiant Apple. Si vous avez un solde, votre argent sera remboursé sur la carte de crédit ou de débit par défaut enregistrée en tant que mode de paiement pour votre identifiant Apple. Vous recevrez un e-mail de confirmation lorsqu’Apple aura traité votre remboursement. Il peut ensuite s’écouler jusqu’à 30 jours avant que votre institution financière n’affiche le remboursement sur votre compte.

Les cartes cadeaux Apple Store ne sont pas concernées par ce changement et peuvent continuer à être utilisées dans les Apple Store de Singapour. Le fabricant précise que si vous trouvez des cartes cadeaux App Store et iTunes supplémentaires après le 1er juillet, vous pouvez continuer à les échanger contre le solde de votre identifiant Apple.