Apple a déjà une présence à Miami et va davantage s’installer sur place, avec de nouveaux bureaux. Selon Bloomberg, Apple va louer 4 181 m2 de bureaux au Plaza Coral Gables, situé à Coral Gables, une banlieue aisée au sud de la ville en Floride.

L’entreprise dispose déjà de bureaux plus petits à proximité, qui se concentrent principalement sur l’Amérique latine et sur le secteur de la publicité, notamment la vente d’espaces publicitaires sur l’App Store. Apple devrait également ouvrir un nouveau grand magasin au Worldcenter de Miami, qui sera un centre urbain dynamique offrant un mélange diversifié d’expériences commerciales, résidentielles et récréatives. Le coût du Worldcenter est de 4 milliards de dollars.

Depuis que la pandémie a bouleversé l’économie américaine (et mondiale), le sud de la Floride est devenu un pôle d’attraction pour les grandes fortunes et leurs entreprises, qui s’y installent ou y étendent leur présence. Amazon recherche un emplacement de 50 000 m2 à Miami, après que son fondateur Jeff Bezos a quitté Seattle pour s’installer en Floride. Microsoft a également loué de nouveaux bureaux dans la ville.

Ces demandes de grosses entreprises et d’autres personnes ont eu un impact sur les prix des loyers. De nos jours, les loyers demandés pour les immeubles commerciaux de Miami avoisinent les 57 dollars le pied carré (soit 5,3 m2).