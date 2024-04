Apple a proposé la bêta d’iOS 17.5 et l’une des nouveautés concerne Apple News+ avec l’ajout d’un jeu qui a pour nom Quartiles.

Quartiles vous demande de combiner des tuiles pour former des mots et gagner des points. Chaque puzzle commence par une grille de 20 tuiles et les mots peuvent être formés avec une, deux, trois ou quatre tuiles. Un quartile est un mot de quatre tuiles et si vous trouvez les cinq dans chaque puzzle, vous gagnez un bonus de 40 points. Plusieurs captures d’écran sont partagées par Gadget Hacks.

Quartiles est le troisième jeu à arriver sur Apple News+, après les mots croisés quotidiens et les mini jeux de mots croisés qui ont été ajoutés l’année dernière. De plus, iOS 17.5 ajoute l’intégration du Game Center aux trois jeux d’Apple News+. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez désormais voir les classements en ce qui concerne le temps de résolution quotidien et le score quotidien.

Il y a toutefois un problème : Apple News+ est toujours réservé à quelques pays. Cet abonnement, qui donne accès à de nombreux magazines et journaux, est accessible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Cela fait des années maintenant que rien n’a changé pour la liste des pays. C’est à se demander si Apple cherche toujours à proposer son service dans d’autres régions ou s’il a abandonné l’affaire, se contentant des régions actuelles.