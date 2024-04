C’était largement prévisible : les vaguelettes de l’action syndicales dans une poignée d’Apple Store sont en train de se transformer en grosses vagues. Face à la grogne des salariés demandant de meilleures conditions de travail, la firme de Cupertino a pris la décision de s’opposer plus ou moins directement à la création de syndicats, souvent en usant de stratégies à la bordure de la légalité. Le coup de frein d’Apple n’a pas freiné les ardeurs des employés de l’Apple Store du New Jersey, qui ont à leur tour demandé à se syndiquer. l.e Communication Workers of America (CWA) a averti le National Labor Relations Board des intentions des 104 employés de l’Apple Store du New Jersey.

Comme à chaque fois, Apple a tenté de continuer cette demande en proposant en échange des améliorations, avantages, augmentations salariales et autres bonus à l’ensemble des employés de l’Apple Store, des offres qui ont été purement et simplement rejetées par les salariés. « Nous croyons fermement que former un syndicat est le meilleur moyen de garantir que tous les travailleurs d’Apple reçoivent le respect, le salaire, les avantages sociaux et les conditions de travail que nous méritons », a ainsi déclaré John Nagy, membre du comité d’organisation du New Jersey, dans un communiqué fourni par le CWA. « Alors qu’Apple a répondu à la syndicalisation en violant les droits des travailleurs dans les magasins à travers le pays, nous espérons que les dirigeants d’Apple reconnaîtront l’opportunité de rester à la pointe en adoptant une approche différente. »

In fine, force en reviendra malgré tout à la procédure légale, soit un vote interne et à la majorité pour décider ou nom de la création d’une section syndicale dans l’Apple Store du New Jersey, sachant qu’entre temps, Apple tentera sans doute à nouveau de négocier des améliorations ponctuelles en échange de l’abandon d’un tel projet.