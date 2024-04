Apple annonce être au courant d’un comportement sur les iPhone signalé par des utilisateurs : quand ils écrivent le mot « Jérusalem », certains d’entre eux se voient proposer l’emoji du drapeau palestinien au niveau des suggestions. Le fabricant promet qu’il s’agit d’un bug.

Un emoji du drapeau palestinien avec la recherche « Jérusalem »

Apple a fait savoir à iMore qu’un correctif sera disponible avec une future mise à jour d’iOS. Il est possible que ce soit iOS 17.5, qui est actuellement disponible en version bêta auprès des développeurs et testeurs publics.

Le problème a notamment été rapporté par Rachel Riley, une présentatrice de télévision britannique, dans un message sur X (ex-Twitter) adressé à Apple et Tim Cook, le patron du groupe. « Je viens de mettre à jour mon logiciel vers la version iOS 17.4.1, et maintenant, quand je tape la capitale d’Israël, Jérusalem, on me propose l’emoji du drapeau palestinien. Cela ne se produisait pas sur mon téléphone juste avant cette mise à jour […] Faire preuve de deux poids deux mesures à l’égard d’Israël est une forme d’antisémitisme, qui est lui-même une forme de racisme à l’égard du peuple juif », écrit-elle.

Rachel Riley a ensuite réagi au commentaire d’Apple disant qu’il s’agit d’un bug et non d’un comportement volontaire. « À mon avis, une multinationale comme Apple ne voudrait pas admettre publiquement qu’il s’agit d’un acte intentionnel de la part d’un ou de plusieurs employés, d’où le qualificatif de « bug », mais j’espère qu’au moins en interne, les responsables ne travailleront plus pour l’entreprise ».

La grande majorité de la communauté internationale ne reconnaît pas Jérusalem comme la capitale d’Israël, liant le sort de la ville sainte à la résolution du conflit israélo-palestinien. Une demi-douzaine de pays ont cependant déplacé leur ambassade, jusqu’ici à Tel-Aviv, vers Jérusalem, suivant l’exemple des États-Unis, en mai 2018, sous la présidence de Donald Trump.