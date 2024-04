Apple n’est pas arrivé en avance dans le secteur de l’IA, et même si les milliards de dollars du californien ont comme souvent permis de combler rapidement une partie du retard accumulé, les informations récentes laissent entendre que l’iPhone 16 Pro pourrait se contenter d’emprunter l’IA (ou plutôt le LLM) d’un autre… Ce retard à l’allumage commence à agacer les investisseurs, tel JP Morgan qui vient d’abaisser ses prévisions pour AAPL (l’action boursière d’Apple). La firme de Cupertino a pourtant confirmé qu’iOS 18 intègrerait des fonctions d’IA, mais les analystes de la banque d’affaires doutent désormais que cette intégration soit réellement aussi poussée qu’une IA « maison ».

« Nous nous attendons à ce que le cycle de mise à niveau soit piloté par l’iPhone 17 [en 2025] », précise JP Morgan… Les analystes estiment en outre qu’une augmentation de la RAM et débine meilleures unités de traitement neuronal (NPU) seront disponibles pour la sortie des iPhone 17 Pro/Pro Max, et que c’est à ce moment là seulement que les utilisateurs pourront y voir un gain (et donc augmenter leurs intentions d’achats).

L’iPhone 16 Pro ne sera donc pas « ‘l’iPhone de l’IA » pour les analystes de JP Morgan, qui en conséquence abaissent leur prévision AAPL de 215 à 210 dollars, quelques mois déjà après une première baisse de 225 à 215 dollars. On est loin de la panique bien sûr, mais l’ambiance n’est pas à la fête, d’autant que JP Morgan prévoit aussi une baisse des ventes de Mac et d’iPad sur l’ensemble de l’année 2024, et se demande même si la croissance pour les services sera aussi soutenue que l’an dernier.