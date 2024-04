Jamais à court d’une invention en relation avec le nettoyage des sols et de tout autre surface, Dyson nous dévoile CleanTrace, une fonctionnalité qui s’appuie sur le LiDAR d’un iPhone. Le procédé est ingénieux puisqu’il s’agit de placer un iPhone sur le tube d’un aspirateur à main afin de déterminer si toute la surface à nettoyer a bien été aspirée. C’est en fait le LiDAR de l’iPhone qui, via une app dédiée, « scanne » la surface et permet ainsi de repérer les zones sur lesquelles l’aspirateur n’est pas encore passé. Malin ! Plus fort encore, les zones restant à nettoyer son affichées en réalité augmentée, via l’écran, de l’iPhone !

Il faut impérativement disposer (à minima) d’un iPhone 12 Pro/Pro Max pour bénéficier de cette fonctionnalité sympatoche, ainsi que du Dyson Gen5Detect, un aspirateur balai électrique vendu 899 euros. Là en revanche, c’est tout de suite un peu moins sympathique, d’autant qu’au vu du procédé de dé »section entièrement pris en charge avec l’iPhone, on voit mal pourquoi il faudrait disposer de ce modèle plutôt qu’un autre. Pour ne rien arranger, le support permettant de rattacher l’iPhone au tube de l’aspirateur sera lui aussi payant (le tarif n’est pas encore annoncé). Voilà qui commence à faire pas mal de contraintes. Les utilisateurs d’iPhone seraient-ils pris pour des vaches à lait ? Dyson précise que l’app CleanTrace sera disponible sur l’App Store dans le courant du mois de juin.