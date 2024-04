Le prochain modèle d’iPhone SE sera t-il un grand cru ? Pour le leaker Nguyen Phi Hung, cela ne fait guère de doutes. Ce dernier a partagé une grande partie des spécifications techniques de l’appareil, y ajoutant quelques informations concernant design. On apprend donc que l’iPhone SE devrait beaucoup ressembler à un iPhone 13 et que le châssis serait composé d’aluminium de grade 7000. Pas de dos en céramique ou de « Ceramic Shield » bien sûr, Apple privilégiant ici le classique verre. Le dos de l’appareil aurait cependant des airs de ressemblance avec l’iPhone XR. Le leaker parle ensuite de « Photographie IA », mais la présence d’un unique capteur photo laisse entendre qu’il s’agira plutôt d’un traitement d’image « post Processing » via l’IA, comme cela est déjà le cas sur tous les iPhone relativement récentes (peut-être un peu plus poussé ici). Le mode nuit serait en revanche absent de ce modèle tandis que l’on aurait droit au mode cinématique 1080p (FULL HD).

iPhone SE 4 rumored specifications:

– Size and weight: 148.5 x 71.2 x 7.8mm, 166g

– Appearance: 7000 series aluminium alloy, right-angled frame, front and rear glass (no Ceramic Shield). Front looks like iPhone 13, with Face ID support; back looks like Xr, with one camera. — Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) April 7, 2024

Pas de poinçon en façade mais une classique encoche Face ID, l’écran OLED du futur SE affichant une diagonale de 6,1 pouces. Toujours selon le leaker, la RAM passerait à 6 Go (contre 4 Go sur les modèles précédents) et le processeur serait un A16 Bionic, ce qui n’est pas l’upgrade du siècle… Quant au prix et à la date de lancement de ce modèle, Nguyen Phi Hung n’en sait rien.