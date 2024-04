Une nouvelle Apple Developer Academy voit le jour et le lieu choisi est Bali en Indonésie. Il s’agit de la quatrième académie de développeurs dans le pays.

Ouverture d’une Apple Developer Academy à Bali

L’Apple Developer Academy permet d’élargir l’investissement d’Apple afin de multiplier les opportunités pour les développeurs, les étudiants et les entrepreneurs désireux de faire carrière dans l’économie en pleine croissance des applications iOS de la région.

Depuis le lancement de la première Apple Developer Academy en Indonésie à Jakarta en 2018, Apple a ouvert des académies à Surabaya et à Batam, et plus de 2 000 développeurs en herbe ont suivi le programme. Pour témoigner de l’impact de l’académie, 90% de ses diplômés ont ensuite trouvé un emploi intéressant dans divers secteurs couvrant l’éducation, le commerce électronique, les transports, le développement durable et plus encore.

« Nous avons constaté à maintes reprises qu’une ligne de code peut changer le monde — et en Indonésie, nous investissons dans la créativité et les compétences de personnes déterminées à le prouver », a déclaré Tim Cook, patron d’Apple. « Nous sommes enthousiasmés par la croissance de la communauté des développeurs en Indonésie et nous sommes impatients d’investir dans la réussite d’encore plus de codeurs avec notre quatrième académie dans le pays ».

Un programme de neuf mois

Le programme de neuf mois de l’académie couvre les bases du codage, ainsi que des domaines tels que le design, le marketing et la gestion de projet, permettant aux étudiants d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires pour devenir des entrepreneurs et des développeurs importants. Afin d’encourager les échanges interculturels, le campus de Bali acceptera les candidatures non seulement de l’Indonésie, mais aussi du monde entier, quel que soit le niveau d’études ou l’expérience en matière de codage.

Les académies d’Indonésie ont accueilli des étudiants aux parcours personnels et professionnels très variés. À ce jour, les groupes sont composées d’étudiants originaires de plus de 90 villes indonésiennes, âgés de 18 à 50 ans.

Depuis l’ouverture de la première Apple Developer Academy au Brésil, le programme s’est étendu à d’autres sites dans le monde, notamment en Corée du Sud, en Indonésie, en Arabie Saoudite, en Italie et aux États-Unis.