Acapulco est de retour, avec Apple TV+ qui publie aujourd’hui la bande-annonce de la saison 3. La diffusion des nouveaux épisodes débutera le 1er mai.

Dans la saison 3 d’Acapulco, il est temps de réconcilier les erreurs du passé et de prendre de nouveaux départs. Dans l’histoire actuelle, Máximo (Eugenio Derbez), plus âgé, revient dans un Las Colinas qu’il ne reconnaît plus. Tandis qu’en 1985, le jeune Máximo (Enrique Arrizon) continue de gravir les échelons de la réussite tout en risquant de mettre en péril toutes les relations qu’il a eu tant de mal à construire.

Outre Eugenio Derbez et Enrique Arrizon, l’ensemble du casting comprend Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Perez, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco et Carlos Corona. Jaime Camil et Cristo Fernández rejoignent également la série.

La saison 3 d’Acapulco aura le droit à 10 épisodes au total. Les deux premiers seront disponibles en streaming sur Apple TV+ le 1er mai. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi jusqu’au 26 juin.

Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder dès maintenant les deux premières saisons sur Apple TV+. Chacun dispose de dix épisodes. Lors de l’annonce initiale, Apple indiquait qu’il s’agissait de sa première série bilingue (mêlant anglais et espagnol dans la version originale).